В небе над Ростовской областью в ночь на 2 августа отразили атаку 34 БПЛА
Минувшей ночью, в период с 20:00 до 04:40, российские средства противовоздушной обороны пресекли массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории нескольких регионов страны. По данным Министерства обороны РФ, всего было нейтрализовано 112 дронов.
Наиболее интенсивной атаке подверглась Ростовская область, где силами ПВО было уничтожено 34 беспилотника. Инцидент произошел в ночь на 2 августа. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.