В гостевой встречи хоккеисты «Ростова» потерпели поражение от «Олимпии»

Фото: ХК Ростов

В гостевой встречи хоккеисты «Ростова» потерпели сокрушительное поражение от «Олимпии». Игра прошла 6 ноября в Кирово-Чепецке.Соперники сошлись на льду в рамках ВХЛ. С самого начала встречи инициатива перешла к чепецкой команде. На 15-й минуте Владимир Коробинцев открыл счёт, установив результат первого периода – 1:0 в пользу "Олимпии". Во втором периоде ростовские игроки допустили целых пять нарушений. Вскоре после второго удаления Дмитрий Кандаков упрочил преимущество хозяев – 2:0.Третью шайбу в ворота «Ростова» забросил Павел Пищальников, доведя счёт до 3:0. В дальнейшем ходе матча Денис Сорокин довёл разрыв до крупного 4:0. С таким счётом и завершилась игра.В этом сезоне ростовская команда впервые покинула лёд, не забросив ни одной шайбы.