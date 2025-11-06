Новости
Днем 6 ноября над Новошахтинском отразили атаку беспилотников

В Новошахтинске 6 ноября была сорвана попытка атаки с использованием дрона. Об этом сообщил жителям Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее в регионе было объявлено о повышенном уровне угрозы из-за вероятных атак беспилотников, и введен "желтый" уровень опасности.

По информации, озвученной главой региона, системы ПВО начали работу с 15:00. Пострадавших среди гражданского населения нет. Данные о возможных разрушениях в настоящее время выясняются.
Фото: Donday
