Днем 6 ноября над Новошахтинском отразили атаку беспилотников

Фото: Donday

В Новошахтинске 6 ноября была сорвана попытка атаки с использованием дрона. Об этом сообщил жителям Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь.Ранее в регионе было объявлено о повышенном уровне угрозы из-за вероятных атак беспилотников, и введен "желтый" уровень опасности.По информации, озвученной главой региона, системы ПВО начали работу с 15:00. Пострадавших среди гражданского населения нет. Данные о возможных разрушениях в настоящее время выясняются.