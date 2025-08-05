Семь БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 5 августа

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Прошлой ночью российские подразделения противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов авиационного типа над рядом областей, в том числе над Ростовской. По информации Министерства обороны РФ, в общей сложности было обезврежено 24 дрона.В промежуток времени с десяти вечера до половины второго ночи дежурные силы ПВО сумели уничтожить или перехватить воздушные объекты над несколькими российскими областями: тринадцать дронов сбиты над территорией Брянской области, семь – над Ростовской, по два – над Калужской и Смоленской областями.