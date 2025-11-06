Новости
У Ирины Аллегровой загорелась шуба на съемках клипа

Ирина Аллегрова чуть не получила серьёзные ожоги во время съёмок клипа на песню «Свадебные цветы». Об этом рассказал продюсер Николай Картозия в интервью Лауре Джугелии.

Под Новый год певица вместе с командой записывала клип, для которого был сделан ледяной трон. Ирина предстала в образе Снежной королевы. Но под мощными софитами лед начал таять.

После первого дубля продюсер вышел из павильона. Вернувшись, он увидел страшную картину: трон охватил огонь высотой около трёх метров, а сама Ирина в подпаленной шубе бегала по сцене.

На вопрос продюсера, что происходит, режиссер ему ответил:
– Ты понимаешь, Ирка сидела и говорит: у меня ж**а мокрая. А мы решили, давай мы его бензином польем и подожжем, – поделился продюсер.

Певице повезло, и она не пострадала, а вот шуба была пропалена. По словам Картозии, виновники такого случая были жестко наказаны.
Фото: соцсети
