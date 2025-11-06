У Ирины Аллегровой загорелась шуба на съемках клипа

Фото: соцсети

Ирина Аллегрова чуть не получила серьёзные ожоги во время съёмок клипа на песню «Свадебные цветы». Об этом рассказал продюсер Николай Картозия в интервью Лауре Джугелии.Под Новый год певица вместе с командой записывала клип, для которого был сделан ледяной трон. Ирина предстала в образе Снежной королевы. Но под мощными софитами лед начал таять.После первого дубля продюсер вышел из павильона. Вернувшись, он увидел страшную картину: трон охватил огонь высотой около трёх метров, а сама Ирина в подпаленной шубе бегала по сцене.На вопрос продюсера, что происходит, режиссер ему ответил:– Ты понимаешь, Ирка сидела и говорит: у меня ж**а мокрая. А мы решили, давай мы его бензином польем и подожжем, – поделился продюсер.Певице повезло, и она не пострадала, а вот шуба была пропалена. По словам Картозии, виновники такого случая были жестко наказаны.