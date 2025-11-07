Новости
На трассе М-4 «Дон» 25-летний парень скончался в ДТП с грузовиком

На автодороге в Ростовской области 25-летний парень скончался в аварии с грузовиком. ДТП случилось 6 ноября около 19:20.

По предварительным данным, 25-летний парень на «БМВ 320» превысил скорость движения на 1087-м километре автодороги и врезался в грузовик «ДАВ 105». Большегруз сделал остановку из-за поломки. Большая часть машины оказалась под транспортом.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии 25-летний водитель погиб.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
