На трассе М-4 «Дон» 25-летний парень скончался в ДТП с грузовиком
На автодороге в Ростовской области 25-летний парень скончался в аварии с грузовиком. ДТП случилось 6 ноября около 19:20.
По предварительным данным, 25-летний парень на «БМВ 320» превысил скорость движения на 1087-м километре автодороги и врезался в грузовик «ДАВ 105». Большегруз сделал остановку из-за поломки. Большая часть машины оказалась под транспортом.
Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии 25-летний водитель погиб.