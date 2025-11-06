Новости
Налоговый вычет будет назначаться автоматически в Ростовской области

В Ростовской области, как и в других регионах России, начнут автоматически начислять налоговые вычеты. Об этом рассказали в МФЦ.

Теперь предпринимателям не нужно будет собирать много документов, заполнять сложные декларации и стоять в очередях. Они смогут узнать о налоговом вычете без лишних усилий. Однако для перехода на новую систему им все же придется подготовить некоторые бумаги.

С 2026 года все необходимые данные будут автоматически передаваться из ведомств в ФНС. Для этого гражданам нужно будет дать свое согласие на обработку информации.
