Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донском парке "Малинки" краснокнижному аисту, получившему ранение, ампутировали запястье

В донском парке "Малинки" краснокнижному аисту, получившему ранение, ампутировали запястье
В донском парке поделились новостями о состоянии краснокнижного аиста, которому недавно провели операцию. Птицу привезли из Калуги с ранением, полученным от дроби. Специалистам из центра реабилитации «Малинок» пришлось ампутировать птице запястье 5 ноября, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Как отметила директор по развитию парка Элеонора Моргунова, состояние аиста после операции хорошее.

-Рана не воспалена и не инфицирована, процесс заживления проходит по плану. Птица стала более активной, сопротивляется при фиксации и процедурах. Но нам нужно поработать над её аппетитом», — отметила Моргунова.

Ветврачи внимательно следят за состоянием аиста и предпринимают все необходимые меры для его скорейшего восстановления. Киперы дополнительно помогают птице во время кормления.

Теперь аист останется жить в донском парке под наблюдением специалистов.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.