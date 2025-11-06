В донском парке "Малинки" краснокнижному аисту, получившему ранение, ампутировали запястье

Фото: соцсети

В донском парке поделились новостями о состоянии краснокнижного аиста, которому недавно провели операцию. Птицу привезли из Калуги с ранением, полученным от дроби. Специалистам из центра реабилитации «Малинок» пришлось ампутировать птице запястье 5 ноября, чтобы предотвратить распространение инфекции.Как отметила директор по развитию парка Элеонора Моргунова, состояние аиста после операции хорошее.-Рана не воспалена и не инфицирована, процесс заживления проходит по плану. Птица стала более активной, сопротивляется при фиксации и процедурах. Но нам нужно поработать над её аппетитом», — отметила Моргунова.Ветврачи внимательно следят за состоянием аиста и предпринимают все необходимые меры для его скорейшего восстановления. Киперы дополнительно помогают птице во время кормления.Теперь аист останется жить в донском парке под наблюдением специалистов.