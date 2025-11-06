Новости
Жители Ростова пожаловались на разбитую остановку на 2-й Краснодарской

Жители Ростова пожаловались на разбитую остановку на 2-й Краснодарской. Кадрами разбитого комплекса у дома № 72 они поделились в социальных сетях.

Местные жители говорят, что вандалы испортили остановку ночью 4 ноября. Спеша на утренний автобус, горожане заметили разбитые боковые панели. Мелкие осколки стекла рассыпались по асфальту, угрожая безопасности прохожих.

- Остановка и так исписана надписями, так теперь еще разбита. Внешний облик этого места полностью испорчен, - пишет ростовчанка.


Жители считают, что современные стеклянные остановки хоть и красивы, но не практичны. Горожане надеются, что с починкой разбитого не будут затягивать.
Фото: Соцсети
