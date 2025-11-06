Новости
В Ростове цена на мандарины достигла 400 рублей за килограмм

В Ростове цена на мандарины достигла 400 рублей за килограмм. Сообщает портал DonDay.

По данным СМИ, такую стоимость зафиксировали 6 ноября. Эксперты ранее прогнозировали рост цен на цитрусовые к Новому году. И вот, прогнозы сбылись: абхазские мандарины в донской столице теперь стоят 400 рублей за килограмм, что равноценно цене килограмма свинины.

Кроме того, на рынке можно найти мандарины по более низким ценам — 150, 200, 300 и 350 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и поставщика.
Фото: Дондей
