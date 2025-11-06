Аскольд и Ханым: ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в ноябре в Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области в ноябре 2025 года родители продемонстрировали нестандартный подход к выбору имен для новорожденных. Информация об этом стала доступна 6 ноября на основе аналитики, полученной из записей актов гражданского состояния.Одним из наиболее уникальных имен, присвоенных родившимися девочкам, стало имя Ханым, что интерпретируется как "леди" или "почитаемая особа". В перечень необычных имен также попали Зарифа, Маджида, Хамидахон и Асмо.Самыми популярными именами у новорожденных девочек оказались София (536), Мария (475), Ева (457), Варвара (434) и Анна (399).Среди мужских имен, которые давали новорожденным реже всего, выделяется Аскольд. Предполагается, что данное имя имеет скандинавское происхождение и обозначает "властитель коней".В категорию нечасто встречающихся мужских имен также вошли Масрур, Кязым, Салохиддин и Саид Масуд.Наиболее часто выбираемыми именами для новорожденных мальчиков стали Михаил (596), Александр (559), Артем (495), Иван (400) и Матвей (415).