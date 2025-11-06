Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На торги за 71 млн рублей выставили дебиторские задолженности банка из Ростова

На торги за 71 млн рублей выставили дебиторские задолженности банка из Ростова

На аукционе за 71 миллион рублей будут проданы права требования по дебиторской задолженности, принадлежащие ростовскому коммерческому банку. Информация о предстоящих торгах опубликована на общедоступном портале, содержащем данные о банкротстве.

В качестве объекта продажи заявлены права взыскания по краткосрочной задолженности с ООО КБ «Кредит Экспресс». Стартовая цена обоих лотов установлена на уровне 71 миллиона рублей. Документы для участия принимаются до 3 декабря.

Банковское учреждение «Кредит Экспресс» было основано в Ростове-на-Дону в конце 2002 года. В 2018 году Центробанк России отозвал лицензию у данного банка, что привело к фактическому прекращению его функционирования.

Основанием для отзыва лицензии послужили регулярные нарушения банковского законодательства и многочисленные претензии со стороны клиентов. В дальнейшем «Кредит Экспресс» был официально признан несостоятельным по решению суда.

Следует подчеркнуть, что ранее уже предпринималась попытка продать данные долговые обязательства на торгах по цене 79 миллионов рублей. Однако в связи с отсутствием заинтересованных покупателей аукцион был признан несостоявшимся.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.