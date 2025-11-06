На торги за 71 млн рублей выставили дебиторские задолженности банка из Ростова

Фото: Яндекс.Карты

На аукционе за 71 миллион рублей будут проданы права требования по дебиторской задолженности, принадлежащие ростовскому коммерческому банку. Информация о предстоящих торгах опубликована на общедоступном портале, содержащем данные о банкротстве.В качестве объекта продажи заявлены права взыскания по краткосрочной задолженности с ООО КБ «Кредит Экспресс». Стартовая цена обоих лотов установлена на уровне 71 миллиона рублей. Документы для участия принимаются до 3 декабря.Банковское учреждение «Кредит Экспресс» было основано в Ростове-на-Дону в конце 2002 года. В 2018 году Центробанк России отозвал лицензию у данного банка, что привело к фактическому прекращению его функционирования.Основанием для отзыва лицензии послужили регулярные нарушения банковского законодательства и многочисленные претензии со стороны клиентов. В дальнейшем «Кредит Экспресс» был официально признан несостоятельным по решению суда.Следует подчеркнуть, что ранее уже предпринималась попытка продать данные долговые обязательства на торгах по цене 79 миллионов рублей. Однако в связи с отсутствием заинтересованных покупателей аукцион был признан несостоявшимся.