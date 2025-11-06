Донские ветеринары спасают собаку с истощением и жуткими ранами на теле

Фото: Счастливчик

В Ростовской области ветеринары оказывают экстренную помощь сильно истощенной собаке с обширными повреждениями кожи. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на информацию, полученную от приюта для животных «Счастливчик» в Каменске-Шахтинском.В конце октября местные жители нашли на своей территории беспомощщную собаку. Животное, названное Сарой, было крайне изнурено, а ее тело покрывали долго не заживающие раны.Работники приюта перевезли истощенную собаку в ветеринарную клинику города Белая Калитва для детального медицинского осмотра. Поездка в больницу с Сарой была сложной/ Ветеринарные врачи более двух часов обрабатывали ее раны. По сути, всё тело было в сплошных ранах.Анализы показали наличие у собаки пироплазмоза и прогрессирующего демодекоза – заболеваний, спровоцированных укусами клещей. На данном этапе лечение демодекоза невозможно из-за тяжелого состояния животного – уровень гемоглобина критически низок и составляет всего 40 единиц.-Если мы не начнем лечение незамедлительно, Сара может умереть, – предостерегли врачи. – В первую очередь требовалось справиться с пироплазмозом. И мы смогли это сделать.После получения результатов повторных анализов крови станет понятно, можно ли начинать лечение от демодекоза. Кроме того, требуется повысить уровень гемоглобина до приемлемых значений.