Помещения доходного дома Грибановых в Ростове пустили под аренду

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону предлагаются в аренду помещения в историческом здании – бывшем доходном доме Грибановых, который находится на Пушкинской улице. Информация о сдаче в аренду недвижимости была размещена на популярном сайте объявлений в первых числах ноября.В объявлении отмечено наличие всех основных центральных коммуникаций, в том числе водоснабжения (горячего и холодного) и центрального отопления. За ежемесячную плату в 250 тысяч рублей арендатор сможет арендовать офис на третьем этаже исторического здания.Этот дом, расположенный по адресу Пушкинская, 121, был построен в начале 20 века, приблизительно в 1910-х годах. Внешний вид здания характеризуется элементами неоклассицизма в стиле модерн, которые выделяются на его фасаде. В 1913 году владельцами этого дома была семья Грибановых.Сейчас верхняя часть фасада здания выглядит более обновленной, чем 25 лет назад. Кованые решетки балконов были заменены на более изящные, что соответствует архитектурному стилю здания. В настоящее время помещения в здании сдаются в аренду различным фирмам, предприятиям общественного питания и ресторанам.