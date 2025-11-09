Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В небе над Ростовской областью в ночь на 9 ноября отразили атаку еще одного дрона

В небе над Ростовской областью в ночь на 9 ноября отразили атаку еще одного дрона

Минувшей ночью российские вооруженные силы успешно пресекли воздушное нападение, ликвидировав один дрон в небе над донским регионом. Эти сведения были предоставлены Министерством обороны Российской Федерации.

Защитные комплексы ПВО функционировали с 23:00 до 7:00, успешно отбивая атаку с воздуха.

Всего над территорией двух российских областей были обезврежены 44 беспилотных летательных аппарата.

Подавляющее количество дронов – 43 единицы – были сбиты над Брянщиной, в то время как еще один был уничтожен в воздушном пространстве Ростовской области.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.