Фото: DonDay

Минувшей ночью российские вооруженные силы успешно пресекли воздушное нападение, ликвидировав один дрон в небе над донским регионом. Эти сведения были предоставлены Министерством обороны Российской Федерации.Защитные комплексы ПВО функционировали с 23:00 до 7:00, успешно отбивая атаку с воздуха.Всего над территорией двух российских областей были обезврежены 44 беспилотных летательных аппарата.Подавляющее количество дронов – 43 единицы – были сбиты над Брянщиной, в то время как еще один был уничтожен в воздушном пространстве Ростовской области.