Ночью над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Фото: Ростов.Ру

Ночью 14 февраля над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА были сбиты над территорией Чертковского района. По предварительным данным, никто не пострадал.Всего за прошедшую ночь в России были сбиты 50 летательных аппаратов. Из них 41 БПЛА — над Белгородской областью, 5 дронов — над Воронежской областью, оставшиеся — над Ростовской областью.