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Ночью над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Ночью над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника
Ночью 14 февраля над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА были сбиты над территорией Чертковского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Всего за прошедшую ночь в России были сбиты 50 летательных аппаратов. Из них 41 БПЛА — над Белгородской областью, 5 дронов — над Воронежской областью, оставшиеся — над Ростовской областью.
Фото: Ростов.Ру
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