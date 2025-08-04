В ДТП с иномаркой на Левобережной в Ростове-на-Дону пострадал мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону на Левобережной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил ранения водитель мотоцикла. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.Инцидент произошел в ночь на 2 августа возле дома номер 12 по указанной улице. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Акцент», которому 62 года, совершал поворот налево, но не удостоверился в отсутствии помех. В итоге его автомобиль столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», который двигался на высокой скорости.В результате столкновения 33-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.