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В Волгодонске в аварии пострадал 17-летний мотоциклист

В Волгодонске в аварии пострадал 17-летний мотоциклист

В Волгодонске произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист. Об этом сообщили в областном отделении ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 мая в 14:00 неподалеку от дома №24 на улице Степной. По предварительным данным, юноша, управляя мотоциклом «Ямаха», при совершении обгона превысил скорость и потерял контроль над своим транспортным средством. В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21120», за рулем которого находился 70-летний мужчина.

По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Фото: соцсети
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