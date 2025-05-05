В Таганроге в ДТП травмы получил 23-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области зарегистрировано ДТП, в котором получил повреждения водитель автомобиля «ВАЗ» 23 лет. Данные об инциденте предоставили в региональном управлении ГИБДД.Инцидент произошел в городе Таганроге 4 мая приблизительно в 21:00. Согласно предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Хендай Крета», двигаясь по улице Транспортной в районе дома № 109, намеревался совершить поворот налево на улицу Театральную. В тот же момент по улице Театральной двигался 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104». Водитель «Хендай», обязанный предоставить преимущество в движении, принял решение не уступать дорогу. В итоге произошло столкновение транспортных средств на высокой скорости.Вследствие мощного удара водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы. Мужчина обратился в медицинское учреждение за оказанием необходимой помощи.