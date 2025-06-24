В ДТП с фургоном на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадал 13-летний ребенок

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы 13-летний подросток. Инцидент случился 24 июня около семи утра в Октябрьском районе.Согласно предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Ивеко Дэйли» не соблюдал необходимую дистанцию до транспортного средства, двигавшегося впереди. В результате этого фургон на высокой скорости столкнулся с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом, которым управлял 62-летний мужчина.По информации, предоставленной в отделе ГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения пострадал 13-летний пассажир «Ивеко». Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.