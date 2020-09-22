В Батайске 24-летний парень поехал на работу и пропал без вести
В Батайске без вести пропал 24-летний парень. О местонахождении Андрея Колесникова нет информации несколько дней.
Как рассказала Rostov.ru супруга пропавшего, Виктория, Андрей ушел из дома на улице Кулагина утром 22 сентября. Молодой человек сел за руль своей «Киа Серато» и поехал на работу.
- Муж временно работает в поселке Овощном на полях у фермера. В день исчезновения мы несколько раз общались, но после обеда он перестал выходить на связь, - рассказывает Виктория. - Потом около четырех вечера я написала ему, поинтересовалась, как дела. На сообщение он не ответил. Около шести вечера телефон уже был выключен. Мы не ругались, да и в голосовых сообщениях он был спокоен. Я не заметила ничего подозрительного.
Испуганная Виктория стала звонить родственникам, друзьям и на работу Андрею. Никто не смог ответить, куда пропал молодой человек. На следующий день супруга парня написала заявление в полицию. Кроме того, она просит оказать помощь в поисках и СМИ.
Андрею на вид - около 25 лет, у него худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза карие. Из особых примет: на правом ухе, а также на левой брови и щеке есть шрамы. В день исчезновения он был одет в светло-голубые джинсы, серое поло с черным воротником, черную кепку и черные кроссовки. Номер машины, на которой может передвигаться молодой человек: У 662 АУ 761.
Дома Андрея ждет не только жена, но и полугодовалый сынишка. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Андрея, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.