В Батайске 24-летний парень поехал на работу и пропал без вести

В Батайске без вести пропал 24-летний парень. О местонахождении Андрея Колесникова нет информации несколько дней.Как рассказала Rostov.ru супруга пропавшего, Виктория, Андрей ушел из дома на улице Кулагина утром 22 сентября. Молодой человек сел за руль своей «Киа Серато» и поехал на работу.- Муж временно работает в поселке Овощном на полях у фермера. В день исчезновения мы несколько раз общались, но после обеда он перестал выходить на связь, - рассказывает Виктория. - Потом около четырех вечера я написала ему, поинтересовалась, как дела. На сообщение он не ответил. Около шести вечера телефон уже был выключен. Мы не ругались, да и в голосовых сообщениях он был спокоен. Я не заметила ничего подозрительного.Испуганная Виктория стала звонить родственникам, друзьям и на работу Андрею. Никто не смог ответить, куда пропал молодой человек. На следующий день супруга парня написала заявление в полицию. Кроме того, она просит оказать помощь в поисках и СМИ.Андрею на вид - около 25 лет, у него худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза карие. Из особых примет: на правом ухе, а также на левой брови и щеке есть шрамы. В день исчезновения он был одет в светло-голубые джинсы, серое поло с черным воротником, черную кепку и черные кроссовки. Номер машины, на которой может передвигаться молодой человек: У 662 АУ 761.Дома Андрея ждет не только жена, но и полугодовалый сынишка. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Андрея, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.