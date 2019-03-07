В Ростовской области без вести пропал 26-летний парень



В Ростовской области разыскивают 26-летнего парня. Андрей Москалев из хутора Коврино Пролетарского района пропал 10 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.



Когда молодой человек не вернулся домой, родственники забили тревогу. Они обратили к волонтерам поискового отряда и полицейским. Была размещена ориентировка.



На вид Андрею - 25-27 лет, рост - 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, прямые черные волосы, короткая стрижка.



В день исчезновения он был одет в вязаную шапку черного цвета, черную куртку и спортивные штаны, кроссовки.



Особые приметы: татуировки на спине, плече, кистях рук.



Всем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Андрея, просьба позвонить по телефонам: 8 (86374) 9-90-61 или 02.