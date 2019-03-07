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В Ростовской области без вести пропал 26-летний парень

В Ростовской области без вести пропал 26-летний парень
В Ростовской области разыскивают 26-летнего парня. Андрей Москалев из хутора Коврино Пролетарского района пропал 10 марта, и с тех пор о нем ничего не известно.

Когда молодой человек не вернулся домой, родственники забили тревогу. Они обратили к волонтерам поискового отряда и полицейским. Была размещена ориентировка.

На вид Андрею - 25-27 лет, рост - 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, прямые черные волосы, короткая стрижка.

В день исчезновения он был одет в вязаную шапку черного цвета, черную куртку и спортивные штаны, кроссовки.

Особые приметы: татуировки на спине, плече, кистях рук.

Всем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Андрея, просьба позвонить по телефонам: 8 (86374) 9-90-61 или 02.

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