В Ростовской области военнослужащий пропал без вести по пути в часть



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 21-летнего военнослужащего. Иван Клименко собирался в воинскую часть, но так там и не появился. О его местонахождении нет информации уже несколько дней.



Парень живёт в Волгодонске. Он подписал контракт для прохождения службы в воинской части в посёлке Персиановском. На днях он взял увольнительную, чтобы навестить родителей и возлюбленную. Погостив дома, он поехал обратно, воспользовавшись сервисом для поиска попутчиков.



Как сообщает DonDay.ru, утром 20 января мать проводила Ивана в дорогу. До части он не доехал. Когда сын перестал выходить на связь, женщина забила тревогу. Она нашла водителя, который подвозил парня, а также его других пассажиров. Все они заявляют, что Клименко вышел на вокзале в Ростове-на-Дону.



Никаких предпосылок к тому, чтобы молодой человек пропал, не было. Он не ссорился ни с родными, ни с девушкой. В части были хорошие отношения с сослуживцами. Мать пропавшего рассказала, что написала заявление в полицию.



Рост Ивана — 176 сантиметров, телосложение среднее, спортивное. У него карие глаза и русые волосы. Особая примета — шрам длиной два сантиметра на затылке. Когда его видели в последний раз, он был одет в чёрное трико, синюю куртку с капюшоном, на ногах — чёрные кроссовки. При себе у него был рюкзак зелёного цвета.



Если вы встречали парня на фотографии, позвоните его матери Елене по номеру: 8-961-286-86-78 или сообщите в полицию.