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В Ростове без вести пропал 23-летний парень

В Ростове без вести пропал 23-летний парень
В Ростове без вести пропал 23-летний парень. Виталий Калинин пропал 5 июня в районе Старой Левенцовки.

Как стало известно, молодой человек не взял ни документы, ни деньги. Уже неделю о нем нет информации. Родные пропавшего забили тревогу и объявили сына в розыск.

На вид ему - около 25 лет, у него худощавое телосложение, волосы русые. В день исчезновения пропавший был одет в камуфляжные штаны, майку, на ногах - кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Виталия, просьба позвонить в полицию по телефону: 102.

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