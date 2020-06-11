В Ростове без вести пропал 23-летний парень. Виталий Калинин пропал 5 июня в районе Старой Левенцовки.Как стало известно, молодой человек не взял ни документы, ни деньги. Уже неделю о нем нет информации. Родные пропавшего забили тревогу и объявили сына в розыск.На вид ему - около 25 лет, у него худощавое телосложение, волосы русые. В день исчезновения пропавший был одет в камуфляжные штаны, майку, на ногах - кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Виталия, просьба позвонить в полицию по телефону: 102.