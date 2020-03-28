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Установлена личность парня, застреленного в Новошахтинске

Установлена личность парня, застреленного в Новошахтинске
Погибшим в результате выстрела в Новошахтинске оказался 22-летний Владимир Х. Молодой человек был местным жителем, сообщает DonDay.ru.

Как сообщалось ранее, трагическое происшествие произошло 22 марта на одной из улиц города. Прохожие обнаружили рядом с частным домом тело парня с огнестрельным ранением.

В ходе следствия по подозрению в убийстве молодого человека был задержан 55-летний мужчина. Как пояснил задержанный, ночью он заметил, что неизвестный пытается похитить металлическую трубу. Чтобы спугнуть вора, он выстрелил в его сторону дробью. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время в отношении жителя Новошахтинска возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Родственники и друзья простились с погибшим молодым человеком 27 марта. Знакомые отзываются о нём как о хорошем человеке и не верят, что он мог пойти на преступление.

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