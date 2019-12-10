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В Ростове-на-Дону мужчина зарезал парня

В Ростове-на-Дону мужчина зарезал парня
В Ворошиловском районе Ростова мужчину подозревают в убийстве молодого человека. Сейчас его поместили под стражу.

Происшествие случилось на улице Нариманова 10 декабря. В ходе ссоры 30-летний подозреваемый ударил ножом 28-летнего парня, с которым ранее не был знаком. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. Злоумышленника сразу же задержали.

- В отношении него возбудили дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

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