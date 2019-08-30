По подозрению в убийстве молодого жителя Новошахтинска задержана его знакомая



В Новошахтинске местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 27-летнего молодого человека.



Труп новошахтинца обнаружили утром 30 августа. Характер повреждений на его теле говорил о насильственной смерти. Правоохранители стали выяснять обстоятельства гибели мужчины. В ходе следствия удалось установить, что накануне он выпивал с одной из знакомых.



Её задержали на следующий день. В ходе допроса женщина рассказала, что во время застолья у неё вышла ссора со знакомым. В гневе она схватила бритву и ударила ею мужчину по шее. Потерпевший скончался на месте происшествия, пишет DonDay.ru.



В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».