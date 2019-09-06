Мужчину, подозреваемого в убийстве парня, задержали в Ростовской области



В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летнего парня. Об этом стало известно 9 сентября. Сейчас 50-летний Сергей Ягольник находится под стражей.



Напомним, происшествие случилось 2 сентября в Белой Калитве. В тот день между двумя группировками произошла потасовка. В ходе конфликта один из мужчин достал обрез и выстрелил в Вячеслава А. От полученного огнестрельного ранения молодой человек умер на месте.



Личность подозреваемого вскоре удалось установить. Им оказался 50-летний Сергей Ягольник. Сейчас его задержали и поместили под стражу. В отношении Ягольника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».