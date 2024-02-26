Титулованного жокея ростовского ипподрома Дмитрия Асочакова обнаружили повешенным
Одного из лучших жокеев ростовского ипподрома Дмитрия Асочакова обнаружили повешенным. Трагедия произошла 25 февраля, сообщает Donday.ru, со ссылкой на собственный источник.
Как цитирует портал, причиной смерти 32-летнего мужчины стала механическая асфиксия. Обстоятельства смерти устанавливают.
Жокей родился в Республике Хакасия. Свою первую официальную скачку он провел в 18 лет. За всю свою профессиональную деятельность всадник одержал победу в десятках соревнований, в том числе и международных.