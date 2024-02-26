Титулованного жокея ростовского ипподрома Дмитрия Асочакова обнаружили повешенным

Фото: Ипподромы России.

Одного из лучших жокеев ростовского ипподрома Дмитрия Асочакова обнаружили повешенным. Трагедия произошла 25 февраля, сообщает Donday.ru, со ссылкой на собственный источник.Как цитирует портал, причиной смерти 32-летнего мужчины стала механическая асфиксия. Обстоятельства смерти устанавливают.Жокей родился в Республике Хакасия. Свою первую официальную скачку он провел в 18 лет. За всю свою профессиональную деятельность всадник одержал победу в десятках соревнований, в том числе и международных.