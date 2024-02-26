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Умер известный жокей ростовского ипподрома Дмитрий Асочаков

Умер известный жокей ростовского ипподрома Дмитрий Асочаков
Скончался один из лучших жокеев ростовского ипподрома Дмитрий Асочаков. Неоднократный победитель и призер скачек ушел из жизни 25 февраля в возрасте 32 лет.

Дмитрий Асочаков родился в Республике Хакасия. Свою первую официальную скачку провел в 18 лет. Карьера постепенно шла в гору. За следующие 15 лет профессиональный всадник выиграл десятки соревнований, в том числе и международных. Например, в 2010 году Дмитрий стал победителем раунда Средиземноморского чемпионата жокеев в Марокко.

Обстоятельства и причина смерти Дмитрия Асочакова неизвестны. Сотрудники ростовского ипподрома выразили глубокие соболезнования семье чемпиона.
Фото: Ростовский ипподром
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