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В Белой Калитве нашли повешенным 44-летнего мужчину

В Белой Калитве нашли повешенным 44-летнего мужчину
В Ростовской области нашли повешенным 44-летнего мужчину. Происшествие случилось поздним вечером 21 марта в городе Белая Калитва.

По данным собственного источника Rostov.ru, трагедия произошла в одном из домов на улице Островского. Труп местного жителя обнаружили его родные. Несмотря на реанимационные действия прибывших врачей, спасти мужчину не удалось.

- Предварительной причиной смерти стала асфиксия, - сообщил источник.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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