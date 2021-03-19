В Белой Калитве нашли повешенным 44-летнего мужчину
В Ростовской области нашли повешенным 44-летнего мужчину. Происшествие случилось поздним вечером 21 марта в городе Белая Калитва.
По данным собственного источника Rostov.ru, трагедия произошла в одном из домов на улице Островского. Труп местного жителя обнаружили его родные. Несмотря на реанимационные действия прибывших врачей, спасти мужчину не удалось.
- Предварительной причиной смерти стала асфиксия, - сообщил источник.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.