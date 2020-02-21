В Новочеркасске в гараже нашли повешенным местного жителя



Местного жителя нашли повешенным в Новочеркасске. Тело мужчины обнаружили в одном из гаражей в микрорайоне Донском 24 февраля.



В тот день около 21 часа в службу спасения позвонили жители улицы Полевой. Они рассказали, что их сосед заперся в гараже и не отвечает на стук, пишет DonDay-novocherkassk. Спасатели прибыли на место и вскрыли металлическую дверь. Внутри они обнаружили повешенным 60-летнего мужчину.



По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.