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В Новочеркасске в гараже нашли повешенным местного жителя

В Новочеркасске в гараже нашли повешенным местного жителя
Местного жителя нашли повешенным в Новочеркасске. Тело мужчины обнаружили в одном из гаражей в микрорайоне Донском 24 февраля.

В тот день около 21 часа в службу спасения позвонили жители улицы Полевой. Они рассказали, что их сосед заперся в гараже и не отвечает на стук, пишет DonDay-novocherkassk. Спасатели прибыли на место и вскрыли металлическую дверь. Внутри они обнаружили повешенным 60-летнего мужчину.

По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

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