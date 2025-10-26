Сразу несколько ДТП произошло на трассе в Ростовской области из-за густого дыма

Фото: соцсети

На участке трассы, пролегающей между Ростовом-на-Дону и Волгодонском, произошли серьезные дорожно-транспортные происшествия. Густой туман послужил фактором, спровоцировавшим цепь столкновений на данном отрезке автомагистрали.Череда аварийных ситуаций возникла в утренние часы 26 октября на автодороге, соединяющей Ростовскую область с Волгодонском. Свидетели сообщают о наличии пострадавших, что подтверждается фото- и видеоматериалами, размещенными в сети.В настоящее время ведется сбор и уточнение информации относительно деталей и последствий случившихся инцидентов.Важно учитывать, что согласно данным метеорологических служб, в ближайшие сутки на территории Ростовской области сохраняется вероятность тумана и дождей. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто, а также воздержаться от опасных маневров.