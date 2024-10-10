Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовскую область 10 октября накрыл густой туман

На Ростовскую область опустился густой туман. Кадры Восточного шоссе публикует Donday.ru.

На снимках видно, как Батайск заполонила дымка. Из-за тумана практически не видно домов.

Добавим, что ранее синоптики прогнозировали туман до конца суток 1 октября. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, местами – до +2, а по северу региона – до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса, а по югу – до +24 градусов.

Из-за непогоды может ухудшиться видимость на дорогах. В этот период водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.