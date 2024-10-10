Ростовскую область 10 октября накрыл густой туман

Фото: DonDay

На Ростовскую область опустился густой туман. Кадры Восточного шоссе публикует Donday.ru.На снимках видно, как Батайск заполонила дымка. Из-за тумана практически не видно домов.Добавим, что ранее синоптики прогнозировали туман до конца суток 1 октября. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, местами – до +2, а по северу региона – до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +16…+21 градуса, а по югу – до +24 градусов.Из-за непогоды может ухудшиться видимость на дорогах. В этот период водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.