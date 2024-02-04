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На Ростовскую область 4 февраля опустился густой туман

На Ростовскую область 4 февраля опустился густой туман
На Ростовскую область опустился туман. Кадрами местные жители поделились с Rostov.ru.

Белая дымка опустилась в районе Таганрога и Азова. По прогнозам синоптиков, утром и днём 4 февраля местами в Приазовье Ростовской области из-за тумана видимость ухудшилась до 500 метров. Пока водителям нужно быть внимательнее на дороге.

Напомним, накануне МЧС сообщало об ухудшении видимости. Чтобы избежать ДТП, водителям важно не лихачить, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам следует быть внимательнее, чтобы не попасть под колеса транспорта.
Фото: Rostov.ru
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