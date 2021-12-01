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Спустя полгода пропавшего в Ростове мужчину нашли повешенным в лесу

Спустя полгода пропавшего в Ростове мужчину нашли повешенным в лесу
Пропавшего в Ростове мужчину нашли повешенным. Тело 39-летнего Алексея Совгиря обнаружили в Щепкинском лесу 2 декабря.

Как сообщал Rostov.ru, горожанина не видели с 29 июня. В тот день он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Найти Алексея самостоятельно родственники не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Как сообщил DonDay.ru, найти тело Алексея Совгиря смогли только через полгода. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти ростовчанина.
Фото: 61.мвд.рф.
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