Спустя полгода пропавшего в Ростове мужчину нашли повешенным в лесу
Пропавшего в Ростове мужчину нашли повешенным. Тело 39-летнего Алексея Совгиря обнаружили в Щепкинском лесу 2 декабря.
Как сообщал Rostov.ru, горожанина не видели с 29 июня. В тот день он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Найти Алексея самостоятельно родственники не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Как сообщил DonDay.ru, найти тело Алексея Совгиря смогли только через полгода. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти ростовчанина.