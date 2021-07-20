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В Ростове почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину

В Ростове почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
В Ростове разыскивают 39-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Алексея Совгиря неизвестно почти месяц.

Последний раз его видели 29 июня. Тогда мужчина ушел из дома и с тех пор от него нет вестей. Родственники не смогли дозвониться Алексею и бросились его искать. Когда найти ростовчанина не удалось, родные в отчаянии написали заявление в полицию К поискам подключились волонтеры.

У пропавшего светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Рост составляет 185 сантиметров, телосложение - среднее. В день исчезновения мужчина был одет в футболку, темно-синие спортивные брюки. На ногах - белые кроссовки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Алексея Совгиря, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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