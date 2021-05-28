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В Шахтах нашли пропавшего без вести 37-летнего мужчину

В Шахтах нашли пропавшего без вести 37-летнего мужчину
В Шахтах нашли живым 37-летнего мужчину, пропавшего без вести. Сергей Ботов перестал выходить на связь с близкими месяц назад.

Последний раз мужчину видели 30 апреля. В тот день он ушел из дома, но так и не вернулся. Родственники Сергея пытались найти его самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.

Через месяц, 30 мая, мужчину нашли живым. Где Сергей Ботов находился все это время и почему не выходил на связь, пока неизвестно.

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