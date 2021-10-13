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В Таганроге нашли живым пропавшего без вести мужчину

В Таганроге нашли живым пропавшего без вести мужчину
В Таганроге нашли живым пропавшего без вести мужчину. О местонахождении Ивана Лагутина не было известно больше суток.

Как сообщал Rostov.ru, последний раз его видели 13 октября. В тот день мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь. Родственники тут же забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

На следующий день, 14 числа, горожанина нашли живым. Где Иван находился все это время, пока неизвестно.
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