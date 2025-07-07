В ДТП с двумя легковушками в Ростовской области пострадал 40-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей травмы получил мужчина 40 лет. Информацию об этом предоставили в региональном управлении ГИБДД.Инцидент произошел утром шестого июля в Таганроге, на пересечении улиц Москатова и Нестора Кукольника. По предварительным данным, возле дома № 27А 64-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь по улице Нестора Кукольника, совершал левый поворот на улицу Москатова. Предположительно, водитель иномарки попытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение на скорости с автомобилем «ВАЗ-21083», которым управлял 40-летний мужчина.- В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ-21083» получил телесные повреждения, - сообщили представители Госавтоинспекции Ростовской области.