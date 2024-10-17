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В Батайске в ДТП с двумя автомобилями пострадал пенсионер

В Батайске в ДТП с двумя автомобилями пострадал пенсионер
В Батайске 83-летний мужчина получил травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей. Инцидент произошел 17 октября на улице Максима Горького.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» пересек перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора. В это время по дороге двигалась «Лада Гранта». Машины столкнулись возле дома № 205, и отечественное транспортное средство съехало в кювет.

- Водитель ВАЗа пострадал в аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. – Пенсионера доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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