В Батайске в ДТП с двумя автомобилями пострадал пенсионер

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске 83-летний мужчина получил травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей. Инцидент произошел 17 октября на улице Максима Горького.По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» пересек перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора. В это время по дороге двигалась «Лада Гранта». Машины столкнулись возле дома № 205, и отечественное транспортное средство съехало в кювет.- Водитель ВАЗа пострадал в аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. – Пенсионера доставили в больницу.