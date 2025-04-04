Ростовчанин погиб в драке, упав головой на бетон

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону задержали 31-летнего мужчину после драки со знакомым, которая привела к его смерти. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».Конфликт между приятелями разгорелся 25 марта во дворе дома на улице Калужской. По версии следствия, выпивший алкоголь ростовчанин поругался с 52-летним товарищем. После взаимных оскорблений подозреваемый вышел из себя и набросился на знакомого. После нескольких ударов мужчина толкнул товарища. Тот упал и ударился головой о бетонное покрытие.На вызов приехали сотрудники скорой помощи. Они доставили потерпевшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.