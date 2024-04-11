В Ростовской области мужчина до смерти избил 41-летнего приятеля

Фото: Ростов ру

В Ростовской области 33-летний мужчина до смерти избил приятеля. Трагедия случилось 31 марта в городе Аксае.Мужчина встретился с 41-летним другом во дворе многоквартирного дома на улице Железнодорожной. Местный житель попросил вернуть ему акустическую систему, но когда его приятель попытался уйти от разговора, владелец колонки разозлился. Между ними началась ссора. По версии следствия, подозреваемый набросился на товарища с кулаками и сильно избил.Через пару часов, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли помочь — пациент скончался в реанимации.Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.