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Житель Ростовской области до смерти избил 54-летнего знакомого

Житель Ростовской области до смерти избил 54-летнего знакомого
Житель Ростовской области до смерти избил знакомого. Происшествие случилось в конце апреля 2024 года в городе Гуково.

По информации следствия, 55-летний местный житель был у своего знакомого. Между ними завязался спор, который перерос в серьезный конфликт. Мужчина набросился на 54-летнего приятеля с кулаками. Он стал бить друга руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм тот скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полицейские сумели задержать подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также известно, что ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.
Фото: Ростов ру
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