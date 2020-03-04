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Пропавший в Ростовской области пенсионер найден мертвым

Пропавший в Ростовской области пенсионер найден мертвым
Пропавший в Ростовской области 70-летний мужчина найден мертвым. Об этом 6 марта сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Как ранее сообщалось, Александр Ручейков ушел из дома в селе Александровка 28 ноября. Домой пенсионер не вернулся, поэтому родственники бросились на его поиски.

Три месяца пенсионера безуспешно искали. В начале марта его нашли мертвым.

В обстоятельствах смерти пожилого мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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