Пропавший в Ростовской области пенсионер найден мертвым
Пропавший в Ростовской области 70-летний мужчина найден мертвым. Об этом 6 марта сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
Как ранее сообщалось, Александр Ручейков ушел из дома в селе Александровка 28 ноября. Домой пенсионер не вернулся, поэтому родственники бросились на его поиски.
Три месяца пенсионера безуспешно искали. В начале марта его нашли мертвым.
В обстоятельствах смерти пожилого мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.