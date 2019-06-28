Пятеро жителей Шахт едва не утонули, плавая на надувном матрасе



В Ростовской области компания отдыхающих едва не утонула, отправившись купаться. Утром 29 июня пятеро жителей Шахт приехали в станицу Мелиховскую, чтобы отдохнуть. Они надули матрас и пошли купаться на речку.



Приятели доплыли до фарватера, где матрас подхватило течением, которое стало относить компанию на глубину.



- Несмотря на то, что гребцов было пятеро, им не хватило сил для того, чтобы самостоятельно вернуться на берег, - добавила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



К счастью, в это время мимо станицы шёл катер сотрудников Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения. Потерпевшие увидели его и стали звать на помощь. Шахтинцев взяли на борт и доставили на берег.