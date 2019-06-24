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Двух подростков в Ростове отнесло течением на глубину: ребята не могли вернуться на берег

Двух подростков в Ростове отнесло течением на глубину: ребята не могли вернуться на берег
В Ростове два подростка решили искупаться в реке, и их отнесло течением на глубину. Происшествие случилось около 19 часов 25 июня.

В тот вечер 12-летний и 16-летний ростовчане пошли на речку. Заплыв подальше, они оказались в фарватере. Течение стало относить подростков от берега. Выбиваясь из сил, они пытались справиться со стихией.

- К счастью, в этот момент мимо шёл спасательный патруль, - добавила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Детей доставили на берег. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В том же месте 12 июня два подростка тоже застряли на глубине. Им повезло, что рядом так же оказались спасатели.

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