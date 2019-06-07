Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области два брата чуть не утонули в реке

В Ростовской области два брата чуть не утонули в реке
Два молодых человека едва не утонули в Ростовской области. Происшествие случилось 10 июня возле станицы Базковской. Около 15:30 во время патрулирования сотрудники Вёшенского поисково-спасательного подразделения увидели двух парней, зовущих на помощь.

Тонули 17-летний и 18-летний братья. Как выяснилось, младший пошёл купаться, и неожиданно его стало относить течением к середине реки. Старший кинулся ему на помощь, но сам стал заложником стихии. К счастью для них, рядом проходил патруль.

- Братья были спасены и доставлены на берег, - сообщила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Медицинская помощь им не понадобилась. Целые и невредимые они вернулись домой.
В Ростовской области два брата чуть не утонули в реке

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.