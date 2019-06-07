В Ростовской области два брата чуть не утонули в реке



Два молодых человека едва не утонули в Ростовской области. Происшествие случилось 10 июня возле станицы Базковской. Около 15:30 во время патрулирования сотрудники Вёшенского поисково-спасательного подразделения увидели двух парней, зовущих на помощь.



Тонули 17-летний и 18-летний братья. Как выяснилось, младший пошёл купаться, и неожиданно его стало относить течением к середине реки. Старший кинулся ему на помощь, но сам стал заложником стихии. К счастью для них, рядом проходил патруль.



- Братья были спасены и доставлены на берег, - сообщила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Медицинская помощь им не понадобилась. Целые и невредимые они вернулись домой.

