В Ростовской области три человека едва не утонули, плавая на резиновой лодке



Трое жителей Азова Ростовской области едва не погибли, плавая на лодке по реке. Для двух парней и девушки отдых чуть не обернулся трагедией 13 сентября.



Компания решила поплавать на реке Дон. Когда молодые люди достигли фарватера, к лодке подплыл катер областной спасательной службы, и специалисты попросили их покинуть опасную зону. Как позже признались отдыхающие, как только катер спасателей уплыл, они вернулись на глубину. В фарватере из-за волн лодку стало качать, но пассажиры из-за течения уже не могли доплыть до берега, к тому же они потеряли одно весло. Вскоре лодка стала наполняться водой, и люди оказались в Дону.



- К счастью, их крики о помощи услышали спасатели. Они подплыли на катере к утопающим, взяли их на борт и доставили на берег, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова.



От медицинской помощи спасённые отказались.