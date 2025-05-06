При пожаре в многоэтажке в Ростове эвакуировали шесть человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове из многоэтажки эвакуировали шестерых человек из-за пожара. Инцидент произошел 4 мая на улице Вятской.Возгорание началось около двух часов ночи в одной из квартир дома №75. Причиной стал неисправный телевизор. Запах дыма почувствовали жильцы и вызвали пожарных. На место приехали 13 специалистов на четырех машинах. Спасатели вывели из здания шестерых человек.По информации донского ГУ МЧС, огонь распространился на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.