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При пожаре в многоэтажке в Ростове эвакуировали шесть человек

При пожаре в многоэтажке в Ростове эвакуировали шесть человек
В Ростове из многоэтажки эвакуировали шестерых человек из-за пожара. Инцидент произошел 4 мая на улице Вятской.

Возгорание началось около двух часов ночи в одной из квартир дома №75. Причиной стал неисправный телевизор. Запах дыма почувствовали жильцы и вызвали пожарных. На место приехали 13 специалистов на четырех машинах. Спасатели вывели из здания шестерых человек.

По информации донского ГУ МЧС, огонь распространился на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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